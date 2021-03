Campo Dourado em Manaus recebem rede de drenagem

Prefeitura implanta nova rede de drenagem no loteamento Campo Dourado | Foto: Márcio Melo/Seminf

Manaus (AM) - Colaboradores da Prefeitura de Manaus trabalham na substituição de 10 metros de drenagem profunda na rua Xingu, loteamento Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona Norte, rompida nesta quarta-feira, 17/3, devido ao acúmulo de lixo doméstico e ao grande fluxo de águas pluviais.

De acordo com a assessoria, a nova tubulação será mais larga e em concreto armado, o que facilitará de forma definitiva a passagem das águas das chuvas, evitando transtorno à população. Segundo informações técnicas das equipes da Seminf, além do local onde rompeu o tubo ser de acesso restrito, o posteamento da rede de energia elétrica e a canalização de esgoto passavam muito próximos à rede da prefeitura.

De acordo com Érico Braga, engenheiro fiscal da obra, as condições remotas da área foram superadas junto às equipes das concessionárias e a obra foi iniciada de imediato. Os trabalhos estão previstos para serem concluídos até sábado, 20/3. " Aqui o rompimento da tubulação foi em um trecho da via por onde passava também a tubulação de esgoto e o poste de energia elétrica, com isso foi necessário primeiro contatar as empresas para que desviassem suas redes e dessem espaço para nossos servidores e maquinários trabalharem” esclareceu Braga.

