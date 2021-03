Municípios do AM negam ter 'esquecido' de pegar vacinas em Manaus

As ações referentes à imunização da população brasileira normalmente dependem de uma colaboração do Governo Federal | Foto: Divulgação

Manaus - A Associação de Amazonense dos Municípios (AAM) nega que os municípios do interior tenham “esquecido” de pegar mais de 10 mil doses de vacina contra a Covid-19 na Fundação de Vigilância Sanitária (FVS). Segundo nota divulgada a imprensa, problemas de logística e transporte, principalmente durante a cheia, dificultam esse processo.

Ao contrário do que vinha sendo debatido em mídias sociais amazonenses, Jair Souto (MDB), presidente da AAM, afirma que a vacinação acontece regularmente nos municípios mesmo diante de desafios econômicos, como o alto custo logístico agravado pelo período de cheias. Tendo como total de 25 municípios impactados, cinco deles estão em estado de emergência e três de calamidade pública.

De acordo com a Associação, a maneira com que os recursos federais são distribuídos, principalmente durante a pandemia, impacta diretamente na agilidade da vacinação, pois são o que menos recebem e por consequência não sobram para fazer um resgate mais rápido das doses em Manaus.

"Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Sergipe, entre outros, fazem a entrega aos municípios de forma regionalizada. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Sergipe, entre outros, fazem a entrega aos municípios de forma regionalizada", diz a nota da AAM.

Logística diferenciada

As ações referentes à imunização da população brasileira normalmente dependem de uma colaboração do Governo Federal. No entanto, frente ao contexto da pandemia, transferiu aos municípios mais responsabilidades, sem contrapartida financeira e/ou logística compatíveis.

No caso da imunização da população do Amazonas contra a COVID-19, o Plano Operacional da Campanha de Vacinação também mudou suas diretrizes. A exemplo, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) recebe as vacinas do Governo Federal em Manaus, contabiliza e faz a disponibilização na própria Manaus, transferindo aos municípios a responsabilidade e o ônus quanto à logística de levar a vacina ao interior.

Neste contexto, mesmo enfrentando uma das maiores cheias de suas histórias e dificuldade de recursos para a logística, municípios do interior estão seguindo plano de vacinação. "Em Guajará e Itamarati, por exemplo, já imunizaram com a 1ª dose, 97,6% e 82,4% do público alvo, respectivamente. Guajará se destaca com índice proporcionalmente superior ao de Manaus", finaliza a Associação.

