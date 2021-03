Workshop sobre retomada econômica da cadeia do artesanato na Amazônia

O ciclo de workshops terá sete palestras virtuais que explicarão diferentes temas de desenvolvimento da cadeia produtiva do artesanato | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O ciclo de workshops online com o tema “Medidas inteligentes para retomada econômica da cadeia do artesanato na Amazônia” começa nesta sexta-feira, 19 de março, das 8h às 12h (horário de Manaus), sob coordenação da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), apoio da Americanas e Ame Digital, além de contar com a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae – AM) e a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

O evento tem o objetivo de qualificar grupos de artesanato para a retomada econômica no contexto do pós-pandemia.

As inscrições são gratuitas, abertas ao público em geral e ocorrerão até o dia do encontro, através do link: abre.ai/economia-criativa

O Coordenador de Empreendedorismo da FAS e mediador do evento, Wildney Mourão, disse que a iniciativa surgiu para comemorar o Dia do Artesão e capacitar os empreendedores no cenário pós-pandemia.

“Queremos reunir o maior número de artesãos de todas as regiões do país para trabalhar a cadeia produtiva do artesanato e qualificar o DNA empreendedor desses trabalhadores, tanto para o mundo físico quanto o digital, enfatizando a importância desse segundo canal na nova era tecnológica”, afirma.

Programação

O ciclo de workshops terá sete palestras virtuais que explicarão diferentes temas de desenvolvimento da cadeia produtiva do artesanato.

A abertura será realizada com o tema “Economia Criativa & o universo Feitos à mão”, seguido pelas palestras “Empoderamento Feminino”, “Economia & Criatividade da Floresta”, “Mercado Digital”, “A importância da fotografia no e-commerce”, “Educação Financeira”, “Formalização” e “Gestão Empreendedora”.

*Com informações da assessoria

