HPS João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de paciente

Paciente não tem contato com familiares

Manaus - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares do paciente José de Souza Santos, 51, que está internado na unidade desde o dia 11 de março.

Ele chegou à unidade levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com histórico de crise convulsiva. O paciente está sob os cuidados da equipe de profissionais do HPS João Lúcio e não tem contato com familiares.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que ligue para o número (92) 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na Avenida Cosme Ferreira, nº 3937, Coroado, zona leste de Manaus.

