Governo do Amazonas recebe doação de 100 cilindros da Petrobras

Amazonas - O Governo do Amazonas recebeu, na tarde desta quinta-feira (18), a doação de 100 cilindros de oxigênio, de 10 metros cúbicos (m3) cada, da petrolífera estatal Petrobras. Os cilindros foram embarcados em Guarulhos, São Paulo. Tanto a aquisição, quanto o transporte do material foi viabilizado pela empresa doadora.

O secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo destacou a ação de solidariedade da Petrobras e disse que os cilindros de oxigênio serão integrados à rede pública de saúde, além de compor a "Operação Gratidão”.

"Uma grande doação da Petrobras para o governo do estado do Amazonas, que será integrada à nossa rede de saúde. Eles vão ser incorporados na nossa rede para o abastecimento, mas também servirão de apoio, se necessário, para a ‘Operação Gratidão’, atendendo assim a todos os estados ou àqueles estados que mais necessitem", explica.

A Operação Gratidão teve início na terça-feira (16), com a recepção de dois pacientes com a Covid-19 de Rondônia. Na quarta-feira (17), o estado recebeu mais um paciente também do estado de Rondônia e, hoje pela manhã, deu início a uma nova fase com o anúncio do envio de cilindros de oxigênio para o estado do Paraná.

"Nós estamos ampliando a ‘Operação Gratidão’. Nós ofertamos 18 leitos clínicos e 12 leitos de UTI aos demais estados, mas também estamos ampliando o atendimento aos pedidos de insumos pelos outros estados, como equipamentos, oxigênio, respiradores e até mesmo usinas", afirmou o secretário.

