Djalma Batista tem faixa interditada após afundamento de pista

Manaus - Devido às fortes chuvas, um afundamento de pista na avenida Djalma Batista, ocorrido na noite desta quinta-feira (18), a Prefeitura de Manaus interditou a faixa sentido Centro-Bairro. Equipes da Secretaria de Infraestrutura Municipal (Seminf) acompanhadas pelo prefeito de Manaus David Almeida e pelo titular da pasta e vice Marcos Rotta estão no local.

Conforme o órgão, o trecho por onde passa a ponte por cima do igarapé do Mindu, na avenida está totalmente sem as contenções e começou a ceder causando o afundamento da pista.

Uma equipe da força-tarefa com técnicos da Seminf, analisa a situação para que o problema seja sanado no menor tempo possível.

Segundo o titular da Seminf, uma avaliação está sendo realizada e máquina estão em deslocamento para identificar o grau de dificuldade do problema. No local também passa uma rede de gás e a empresa responsável já está na localidade.



"Um agente de trânsito percebeu um pequeno buraco e ao retirar uma tampa percebeu que está avenida neste ponto está totalmente descalçada, ou seja, neste ponto ela está somente com a capa asfáltica. Embaixo não tem nada. Por conta de uma obra mal feita no passado a área de rip-rap e um aterramento foi levado pelo igarapé", explicou Marcos Rotta.

Ainda na noite desta quinta-feira (18), a pista terá interdição total no sentido Centro - Bairro por precaução. Caso seja necessário, o outro lado da pista pode ser interditado, conforme Rotta.

