Homem morre eletrocutado ao salvar crianças de curto-circuito; vídeo

Eden foi o único que interviu para tirar as crianças do perigo | Foto: Divulgação

MANAUS – Um homem de 38 anos, morreu eletrocutado após salvar crianças que brincavam próximo a um fio desencapado. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, quando um fio de alta tensão caiu em cima de um pula-pula.

Identificado como Eden da Silva Menezes, a vítima estava nas proximidades quando viu um fio de alta tensão de um poste de energia cair em cima do brinquedo, que começou a pegar fogo. Segundo informações preliminares, Eden foi o único que interviu para tirar as crianças do perigo. O brinquedo era de propriedade de vizinhos.

| Autor: Divulgação

Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio para os devidos procedimentos, mas foi constatado que morreu no local. Algumas crianças tiveram queimaduras pelo corpo e também foram levadas ao hospital.

| Autor:

Leia mais



Jogador de hóquei é atingido no rosto por disco e morre; veja vídeo

Vídeo impressiona: motorista morre carbonizado após explosão

Padre morre ao tentar salvar mãe e filho de afogamento; veja vídeo