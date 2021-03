Vídeo: temporais preocupam moradores de áreas de risco em Manaus

| Foto: Reprodução

MANAUS - O céu cinzento, anunciando um temporal amazônico, deixa os moradores de áreas de risco de Manaus angustiados. Nesta terça-feira (30), mais uma tempestade caiu sobre a capital amazonense, provocando transbordamentos de igarapés, rompimento de tubulações e queda de muros.

Não é difícil entender a preocupação que a dona de casa Daniela Monterio, de 29 anos, sente todas as vezes que Manaus é atingida por uma forte chuva. Moradora do beco Doutor Harley, no bairro Novo Israel, Zona Norte, ela já viu a ponte que fica sobre um igarapé da localidade cair três vezes, o muro da vizinha desabar e um poste quase virar em cima das residências.

Ponte próxima à casa de Daniel foi comprometida pela terceira vez | Autor: Divulgação

"Sempre quando chove é um desespero, porque nós ficamos muito apreensivos. A minha vizinha, por exemplo, tem uma erosão no quintal dela, provocado pelo transbordamento do igarapé, que fica aqui próximo. Inclusive a ponte que fica sobre ele já caiu três vezes, pois não há uma estrutura de rip-rap", desabafou a dona de casa ao Portal Em Tempo .

Próximo dali, no bairro Colônia Terra Nova, a família do designer Carlielson Carvalho, de 26 anos, vive um drama parecido. A sequência de temporais destruiu a tubulação que fica bem ao lado da residência dele, onde mora com a mulher e três filhas pequenas.

Força da água ameça a parte lateral da casa de Carlielson | Autor: Divulgação

"Já faz muito tempo que a situação está desse jeito, para início de conversa, as autoridades ainda não terminaram a tubulação aqui atrás. Então, esses tubos vão caindo pouco a pouco" disse o desingner.

Outras ocorrências desta terça

As ocorrências envolvendo as casas de Daniela e de Carlielson estão longe de serem casos isolados de moradores apreensivos com as fortes chuvas que costumam ocorrer em Manaus. Somente durante o temporal registrado nesta terça, a Defesa Civil do Amazonas já contabilizou dois alagamentos em vias públicas, um desabamento de barranco e um risco de desabamento de muro.

Os alagamentos ocorreram no bairro Colônia Antônio Aleixo, sendo um na rua Manoel Matias e outra na rua João de Paula. Já o deslizamento de barranco foi registrado na rua Ouriço do Mar, no conjunto Lula, bairro Distrito Industrial, Zona Leste. Ainda nesta terça, um risco de desabamento de muro foi detectado na rua São Fulgêncio, na comunidade Cidade de Deus, Zona Norte.

O que diz a Defesa Civil



A reportagem questionou a Defesa Civil a respeito das situações das moradias de Carlielson e da vizinha de Daniela. Assim que a resposta for obtida, a matéria será atualizada.

