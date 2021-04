Taxistas de Manaus dão descontos na corrida para quem for tomar vacina

O desconto será feito por meio dos aplicativos | Foto: Reprodução





Manaus - As cooperativas de táxi e o aplicativo Taxi Manaus anunciaram campanha de descontos de até 30% para passageiros que utilizarem os aplicativos em deslocamento para serem vacinados contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (8).

Em visita ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a categoria informou que as viagens valem seja indo para tomar vacina ou saindo dos sete postos de imunização montados pela Prefeitura de Manaus na capital.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique, elogiou a iniciativa. “É um importante trabalho social que a categoria dos taxistas irá oferecer à população, ainda mais neste período de restrições econômicas e de deslocamento”, frisou.

Os passageiros devem baixar o aplicativo da cooperativa escolhida | Foto: Divulgação IMMU

O desconto será feito por meio dos aplicativos Taxi Manaus, além dos APPs das cooperativas Golfinho Rádio Táxi, Tocantins Rádio Táxi, Tucuxi Rádio Táxi e Associação Cidade Nova Rádio Táxi.

Os passageiros devem baixar o aplicativo da cooperativa escolhida e pedir a corrida em deslocamento a um posto de aplicação da vacina.

De acordo com o presidente da cooperativa Golfinho, Marcelo Neder, o oferecimento do desconto foi o resultado de acordo com as rádios táxis envolvidas e levou em conta a necessidade de aumentar o número de imunizações na capital.

*Com informações da assessoria ao Em Tempo

Leia mais:

Anel Leste: governo do AM vistoria maior obre viária de Manaus

Após denúncias, supermercados são vistoriados em Manaus