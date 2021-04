Operação leva ajuda humanitária aos municípios de Juruá e Carauari

Juruá (AM) - Os municípios de Juruá e Carauari, localizados na calha do rio Juruá, nesta quinta-feira (8) receberam ajuda comunitária do governo do Amazonas. Os trabalhos foram coordenados pelo governador Wilson Lima e fazem parte da Operação Enchente 2021. Nesta sexta-feira, a operação seguirá para os municípios de Tapauá, Canutama e Lábrea, na calha do rio Purus.

Em Juruá, segundo o Subcomando de Ações de Defesa Civil do Estado, a cheia afeta 4, 2 mil pessoas, o que corresponde a 1.064 famílias.

Na operação, foram entregues 1,1mil cestas básicas, 2 mil telhas de cinco, 500 botijas de gás de 13 quilos e 3 mil litros de gasolina. A ajuda humanitária, em Juruá, começou a ser distribuída na comunidade Boca do Bacuri, zona rural do município.

“Hoje, nós estamos trazendo produtos que são essenciais nesse momento. Essa população que mora às margens do rio é uma população que há muito tempo ficou esquecida pelo poder público e nós temos a oportunidade de trazer o governo para mais perto dessas pessoas. É a primeira vez que o Estado está chegando nesta comunidade”, disse o governador.

José Nunes Araújo, de 65 anos, é morador da comunidade Boca do Bacuri, onde vivem 30 famílias. Para ele, a ajuda veio em boa hora. É a primeira vez que um governador visita a localidade. “Nós estávamos no sufoco, não sabíamos para onde ir, pra onde correr, no momento em que ela (a ajuda) chegou, chegou na hora boa”, disse.

No município, o governador também acompanhou a vacinação contra a Covid-19. Desde o início da Operação Enchente, Wilson Lima tem feito um apelo aos prefeitos para que não suspendam o processo de imunização. Juruá já vacinou 45,4% do público-alvo da vacinação com a primeira dose e 14,1% com a segunda dose.

Carauari

No segundo município visitado nesta quinta-feira (8), a ajuda humanitária começou a ser distribuída na comunidade Ponte do Futuro, na zona rural. Em Carauari, 2.498 pessoas foram afetadas por conta da subida do rio. São 625 o número total de famílias atingidas, de acordo com a Defesa Civil. Para o município, o Estado está destinando 2,3 mil cestas básicas e 550 botijas de gás de 8kg.

As calhas do Juruá e Purus são as mais afetadas pela cheia neste momento. Em fevereiro, o governador Wilson Lima e servidores de diversos órgãos do Estado, nos dias 26 e 27, levaram as ações da Operação Enchente 2021 para os municípios de Eirunepé, Envira e Guajará, na calha do Juruá, e Boca do Acre e Pauini na calha do Purus.

Em 12 de março, a equipe esteve em Eirunepé, Itamarati, Envira e Ipixuna, também na calha do Juruá. A operação já percorreu todos os municípios do Juruá e praticamente todos localizados no Purus.

