Obras de drenagem são concluídas no bairro Cachoeirinha

MANAUS - A Prefeitura de Manaus concluiu nesta quinta-feira (8), a implantação de 140 metros de uma nova rede de drenagem na rua Itacoatiara, entre as avenidas Carvalho Leal e Castelo Branco, na Cachoeirinha, Zona Sul.

A área, que sofria há 40 anos com constantes alagamentos, recebeu tubulações em concreto armado, bem mais amplas, para comportar o volume de água necessário, solucionando de forma definitiva os transtornos no local.

Os serviços contaram com um efetivo de 12 servidores, tratores, retroescavadeira e caminhões, para que a obra pudesse ser concluída em menos de 40 dias, evitando ainda mais transtornos aos motoristas e pedestres, que circulam pela via. As equipes concluem até o próximo fim de semana a pavimentação do trecho.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, mesmo com o período de chuvas, o trabalho avançou de forma positiva e as equipes concluíram a instalação da nova tubulação dentro do prazo estimado.

“Nossas equipes têm se empenhado dia a dia, para levar obras de qualidade e serviços eficazes, principalmente para solucionar os problemas em relação às redes de drenagens profundas antigas, que são gargalos em vários pontos de Manaus. O prefeito David Almeida tem determinado sempre que as obras sejam feitas com muita qualidade”, explicou Rotta.

Ainda segundo o vice-prefeito, a obra foi realizada em caráter emergencial, as equipes da Seminf fizeram o desvio da rede para uma área mais ampla e sem residências no trajeto, para que no futuro, caso haja a necessidade de manutenção, seja possível ter mais segurança para realizar os reparos.

As equipes de drenagens da prefeitura atuam simultaneamente em muitos pontos da capital, apesar da quantidade reduzida de servidores, devido à pandemia do novo coronavírus. Os bairros Alvorada, Puraquequara, Aleixo, Japiim, Compensa, Nossa Senhora das Graças e o conjunto Nova República estão com equipes da Seminf realizando implantação de novas tubulações.

*Com informações da assessoria