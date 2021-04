Atalaia do Norte, no AM, imuniza professores contra a Covid-19

De acordo com dados do relatório de vacinação diário da Semsa, o “Vacinômetro”, 3.091 doses do imunizante contra a Covid-19 já foram aplicadas em Atalaia do Norte | Foto: Prefeitura de Atalaia do Norte

Atalaia do Norte - Para garantir segurança a professores e profissionais da educação, a Prefeitura de Atalaia do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou na última terça-feira (6) a aplicação da primeira dose de imunizante contra a Covid-19 em professores das redes municipal e estadual de ensino do município. Nesta primeira etapa, cerca de 250 educadores vão receber a vacina.





“Tendo em vista a impossibilidade das aulas 100% remotas, por falta de estrutura de internet na casa dos alunos, os professores precisam receber os estudantes presencialmente para pôr as atividades em dia. Essa realidade nos motivou a destinar doses excedentes da campanha na zona rural para aplicar nos nossos profissionais da educação”, explicou o prefeito Denis Paiva (PSC). O gestor esclareceu, ainda, que o Governo do Estado utilizou dados de cadastros de outras gestões para realizar o envio de doses para a vacinação nas comunidades ribeirinhas.

De acordo com dados do relatório de vacinação diário da Semsa, o “Vacinômetro”, 3.091 doses do imunizante contra a Covid-19 já foram aplicadas em Atalaia do Norte. Indígenas aldeados e profissionais de saúde são as categorias mais vacinadas até o momento.

