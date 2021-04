AM paga 14ª parcela do 'Auxílio Moradia' aos moradores do Monte Horebe

Para receber o benefício, dado por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à Agência do Banco Bradesco designada | Foto: Divulgação / Suhab

Manaus (AM) - As 2.205 famílias, beneficiárias do Auxílio Moradia, recebem nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (9) o auxílio referente a este mês de abril. O pagamento é uma ação do Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), que garante o aluguel de 2.205 famílias retiradas do Monte Horebe.

O auxílio é pago em dois dias e cada beneficiário pode procurar uma das dez agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado está disponibilizando R$ 1.323.000,00 para o pagamento do mês de abril.

Segundo o Diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, mesmo com as dificuldades econômicas pela situação de pandemia, o Governo tem cumprido o acordo com as famílias que viviam em condições de alta vulnerabilidade naquela ocupação irregular.

“Nos próximos meses, o Governo vai trabalhar junto com outros órgãos da assistência social, numa força-tarefa, para dar continuidade à análise do cadastro social de cada família”, destacou João Braga.

Pagamentos

Para receber o benefício, dado por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à Agência do Banco Bradesco designada, conforme listagem, a partir das 10 horas da manhã, munidos de RG e CPF; e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

