Operação tapa-buracos é realizada no Parque das Laranjeiras, em Manaus

Socorro Almeida, moradora do local, diz que as ruas estavam intrafegáveis. | Foto: Mayra dos Anjos / Seminf

Manaus (AM) - Serviços de tapa-buracos estão sendo realizados em várias ruas do bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul, nesta quinta-feira (8).

Segundo a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Seminf), os trabalhos tiveram início na rua Conde de Tocantins, que já foi finalizada, e estão em fase de conclusão nas ruas Visconde de Jequitinhonha e Itaguá, para em seguida ser aplicada massa asfáltica na Barão de Santo Ângelo.

A ação consiste em preparar a retirada do asfalto saturado, na sequência é realizada a preparação da base para que a via receba a nova camada de massa asfáltica, devolvendo a trafegabilidade segura no local.

Até esta quinta-feira, foram aplicadas nessa obra de tapa-buracos no Parque das Laranjeiras 360 toneladas de massa asfáltica.

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, garante que nenhum ponto da cidade será esquecido.

“Todos os dias realizamos serviços de infraestrutura básica nas zonas de Manaus. Com isso, vamos levar qualidade de vida aos moradores em localidades que há anos não recebiam a devida atenção. O prefeito David Almeida determinou empenho e eficácia nos serviços, e estamos cumprindo à risca, para levar obras de qualidade a nossa cidade”, afirmou Rotta.

Os trabalhos na região iniciaram no dia 29 de março e ainda seguem com os serviços de pavimentação de ruas nos bairros Parque Dez de Novembro, Redenção e Bairro da Paz (ambos na zona Centro-Oeste) e Betânia, zona Sul.

