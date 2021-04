Linhas de ônibus em Manaus terão reforço para evitar aglomeração

Outras linhas da capital já estão sendo avaliadas pelo IMMU, | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A partir desta segunda-feira (12), nove linhas de ônibus do transporte público da capital ganharão reforço na frota para evitar aglomerações de usuários.

A medida, adotada pela Prefeitura de Manaus, tem como base informações de pesquisa realizada que verificou a lotação de linhas em diversos pontos da cidade no horário de pico de passageiros.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, frisou a necessidade da medida. “Estamos fazendo o possível para reduzir ao máximo as aglomerações, assim como proteger a população do risco de contaminação do novo coronavírus e ainda melhorar o atendimento aos usuários”, ressaltou.

De acordo com a assessoria, serão reforçadas as linhas 678, 676, 600, 560, 449, 448, 034, 013 e 010, que também terão aumento no número de viagens realizadas pelas referidas linhas.

Outras linhas da capital já estão sendo avaliadas pelo IMMU, o que, além de evitar que as pessoas se aglomerem nos ônibus, irá reforçar a fiscalização do uso de máscara dentro dos veículos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:



Prefeitura de Manaus sanitiza veículos em ação nas barreiras

Terceira onda da Covid-19 no Amazonas pode começar em junho