Operação Enchente 2021 chega ao município de Canutama

Amazonas - O governador Wilson Lima coordenou, nesta sexta-feira (9), novos trabalhos da Operação Enchente 2021. Para Canutama, na Calha do Purus, o Governo do Amazonas entregou ajuda humanitária para famílias atingidas e investimentos, por meio das ações do Crédito Solidário e Emergencial.



Conforme dados da Defesa Civil, a cheia do rio Purus afetou 1.845 famílias em Canutama, correspondendo a 7.380 pessoas atingidas pela cheia, e fazendo com que o Governo Federal reconhecesse a Situação de Emergência da cidade.

Mais de R$ 446 mil em kits de ajuda humanitária foram entregues pelo Estado, sendo 1.700 cestas básicas, 1.700 botijas de gás 13kg, 2.064 litros de gasolina e 1.500 garrafões de água de 20 litros. O município já conta com uma estação de tratamento Salta-Z, solução de água potável, essencial neste momento de cheia.

" O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de resgate da cidadania, é levando dignidade e respeito para as pessoas que mais precisam. E eu tenho um claro entendimento da missão que eu tenho, que é ajudar as pessoas que mais necessitam " Wilson Lima,

Afeam e FPS

Lima percorreu áreas alagadas de Canutama e entregou kits de ajuda humanitária da Defesa Civil, do “Merenda em Casa”, da Secretaria de Educação e Desporto, e visitou um comércio selecionado para anistia da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Além de ajuda humanitária, o governador anunciou que os setores secundário e terciário de Canutama receberão, por meio da Afeam, a liberação de crédito de mais de R$ 108 mil, totalizando mais de R$ 135,3 mil aplicados no município em 2021. Em Anistia, a estimativa é chegar ao valor de R$ 558,5 mil em 156 operações de atividades que foram atingidas pela enchente.

Em parceria com a Afeam, o Fundo de Promoção Social (FPS) forneceu, durante a Operação Enchente para Canutama, o aporte de R$ 250 mil pelo Programa Crédito Solidário. A medida criada pelo governo disponibiliza o acesso ao crédito, de forma desburocratizada, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O governador visitou o Hospital Estadual Raimundo Parente e acompanhou a entrega de um aparelho de ultrassom. Ele também verificou o andamento da vacinação contra a Covid-19 na UBS Socorro Castro. O município teve 4.510 doses de vacinas distribuídas pelo Governo do Amazonas e já aplicou 1.752 doses.

Medidas

Outra medida a ser executada pelo Governo do Estado para Canutama será o repasse de R$ 5 milhões para novas obras no município, envolvendo a recuperação do sistema viário, reforma da quadra poliesportiva e do Centro de Fisioterapia do município. O Governo do Amazonas já investiu na construção do prédio da Prefeitura Municipal o aporte de R$ 1 milhão. A obra está 97% concluída.

O governo planeja a construção de uma subestação da Escola Estadual Aldenora Amorim no valor de R$ 100 mil. O município possui duas escolas que atendem 1.507 estudantes. As duas unidades têm abrigado famílias atingidas pela cheia.





