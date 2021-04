Prefeitura doa 3 toneladas de pirarucu a instituições sociais

| Foto: Fundo Manaus Solidária

Manaus - Organizações da Sociedade Civil (OSCs) receberam na tarde desta sexta-feira (9) três toneladas de pirarucu doadas pelo Fundo Manaus Solidária. O pescado foi apreendido pela Polícia Federal, que repassou as toneladas de pirarucu ao Fundo. As doações foram destinadas a cinco entidades, que trabalham com assistência social, e à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Conforme a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, a ação do Fundo Manaus garante a segurança alimentar das pessoas que se encontram em vulnerabilidade social.

" Garantir o que é de direito do cidadão, que é a alimentação segura e saudável, é um dever do poder público, e nós do Fundo Manaus estamos trabalhando para que esse direito alcance a todos " salienta Dulce,

Entre as instituições beneficiadas estão o Abrigo Moacyr Alves; Instituição Mazon; Comunidade Nova e Eterna Aliança; Associação Beneficente Pequeno Nazareno; e a Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família.

O pescado vai ajudar na alimentação das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, principalmente por conta da pandemia do novo coronavírus.





" Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, e nesse momento de pandemia, é de grande importância essa doação de pirarucu " Francilene Carneiro, coordenadora de projetos da Associação Nova e Eterna Aliança,





Em meio à pandemia, os abrigos têm sofrido cada vez mais com as restrições de visitas, o que causa a diminuição dos recursos para mantê-los funcionando.

“Essa doação com certeza vai fazer uma diferença muito grande na vida das famílias que estão passando necessidades por causa da pandemia, e esse pirarucu que estamos recebendo hoje vai complementar muito na alimentação delas”, ressalta a presidente da Associação Mãos Amigas Fortalecendo as Famílias, Cleonice Feitosa.

*Com informações da assessoria

