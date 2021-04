Governo aumenta testagem de Covid e disponibiliza resultado na web

As equipes do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) vêm capacitando profissionais nas unidades de saúde da rede estadual | Foto: Divulgação

Os pacientes que realizam o exame RT-PCR, classificado como padrão ouro para detectar novas infecções pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), podem obter o resultado, em até 48 horas, no site da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), http://www.fvs.am.gov.br/, no link ‘Resultados Lacen/FVS’, mediante consulta pelo CPF.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) aumentou a oferta da testagem do RT-PCR e também do teste rápido de antígeno, tanto nas unidades de urgência e emergência, que são as portas de entrada do sistema de saúde, quanto na rede ambulatorial para rastreamento da Covid-19 e o acompanhamento do paciente.

O fortalecimento da vigilância em saúde e a integração com a secretaria municipal de Saúde (Semsa-Manaus) são duas das principais estratégias da SES-AM para o enfrentamento da Covid-19 no Estado.

“A testagem tem o objetivo de fechar o cerco do vírus para quebrar a cadeia de transmissão, além de oportunizar o exame para o paciente onde está sendo atendido”, explicou a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde (Seaps), Nayara Maksoud.

Treinamento

As equipes do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) vêm capacitando profissionais nas unidades de saúde da rede estadual, para a coleta e melhor encaminhamento dos exames, desde o mês passado.

O trabalho iniciou nas maternidades e nos Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs), nos hospitais das Fundações de Saúde, Hospitais e Prontos-Socorros adultos e infantis e alcançou, nesta semana, os serviços ambulatoriais das Policlínicas, dos Centros de Atenção Integral à Criança (Caic) e Centros de Atenção Integral ao Idoso (Caimis). As próximas unidades de saúde a receberem o reforço na capacitação do Lacen serão as fundações.

Nas Policlínicas e Caimis, a testagem será realizada em pacientes que estarão aguardando para realização de consultas e exames, durante a triagem que forem identificados com sintomas gripais.

Diagnóstico imediato

O Governo trabalha para ampliar a testagem no Amazonas com a aquisição de testes para detecção da Covid-19. A iniciativa de identificação precoce de infectados pelo vírus tem apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que doou 122 mil testes rápidos de antígeno ao Amazonas.

O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) também lançou um Pregão Eletrônico para Registro de Preços, com o objeto a aquisição de teste rápido de antígeno. Assim, além da SES-AM, outros órgãos do Estado também poderão adquirir o teste.

Distinção

A técnica de coleta dos testes rápido de antígeno e do RT-PCR é a mesma: por swab nasal (cotonete). O RT-PCR detecta o RNA do vírus, permitindo o mapeamento genômico e a vigilância, enquanto o antígeno identifica a proteína do Sars-CoV-2 em menor tempo.

A coleta do RT-PCR deve ser feita entre o 1º e o 10º dia dos sintomas de Covid-19; e o antígeno obedece no período de sete dias, desde o início dos sinais de suspeita.

