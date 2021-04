Vídeo: Acidente deixa motorista ferido e veículo destruído em Manaus

Ainda de acordo com o IMMU, o motorista do carro ficou ferido, e precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) | Foto: Divulgação

Manaus - Um grave acidente de trânsito deixou o motorista de um carro de passeio, modelo Renault Kwid, ferido, na manhã deste domingo (11). Segundo agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o condutor capotou com o veículo e invadiu o canteiro central da avenida Max Teixeira, zona Norte de Manaus.

A vítima estaria trafegando no sentido bairro-centro da via, e teria perdido o controle do automóvel. Além do capotamento, o carro ainda atingiu a dianteira de um ônibus de transporte coletivo que passava no sentido contrário da avenida.

Ainda de acordo com o IMMU, o motorista do carro ficou ferido, e precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu). Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste da capital, e o quadro clínico dele não foi divulgado.

Populares que passavam pelo local filmaram os estragos causados pelo acidente. Nas imagens, é possível ver que o carro de passeio ficou completamente destruído.

Veja o vídeo após o momento do acidente:

