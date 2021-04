Homem morre eletrocutado ao tentar apagar incêndio em Manaus

O caso ocorreu na comunidade do Caniço | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 41 anos, que ainda não teve o nome divulgado, morreu após ser eletrocutado enquanto tentava apagar um incêndio em uma bomba d'água, na noite de sábado (10). O caso ocorreu na comunidade do Caniço, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da capital.

De acordo com as autoridades, a vítima estava tomando banho no rio, quando a bomba que enche a caixa d'água começou a pegar fogo. Na ocasião, mesmo molhado, o homem tentou controlar o incêndio, mas acabou sofrendo uma descarga elétrica. A vítima não resistiu e morreu.

O fato do caso ter acontecido em um local de difícil acesso deixou a situação ainda mais dramática. Isso porque os familiares não conseguiram contato com as autoridades para realizarem a remoção do corpo, e tiveram de esperar o dia amanhecer, para finalmente trazerem o cadáver ao balneário da Prainha, onde finalmente conseguiram acionar a polícia.

O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Polícia Civil deve apurar o caso.

Em março, homem também morreu eletrocutado para salvar crianças

No dia 20 de março, o auxiliar de serviços gerais Eder da Silva, de 38 anos, morreu eletrocutado após salvar crianças que brincavam próximo a um fio desencapado , no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Na ocasião, o cabo de alta tensão caiu em cima de um pula-pula.

