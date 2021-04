Secretaria de Educação inicia etapa de supervisão dos dados coletados

A equipe da pasta visitará todos os municípios do Amazonas. | Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto inicia, nesta segunda-feira (12/04), as visitas de supervisão in loco das informações coletadas pelo Censo Escolar da Educação Básica/Módulo Situação do Aluno, por meio da ferramenta on-line Educacenso. A equipe da pasta visitará todos os municípios do Amazonas, com exceção dos interestaduais, para conferir os dados apurados durante a fase de coleta do Rendimento e Movimento Escolar/2020, iniciada em 22 de fevereiro deste ano.

Nas visitações, a Secretaria de Educação reunirá com secretários municipais de Educação, coordenadores regionais de Educação, gestores, secretários escolares e coordenadores municipais do Censo Escolar. A ideia é supervisionar e validar as informações coletadas e, caso haja desencontro de dados, solicitar a retificação dos informes, que deverá ser feita entre 22 de abril e 7 de maio, data em que serão finalizadas, também, as viagens.

Realizado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Diretoria de Estatísticas da Educação Básica (DEEB), em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o Censo Escolar é uma pesquisa declaratória, que visa levantar informações estatístico-educacionais sobre a Educação Básica brasileira.

É com base no levantamento que são transferidos recursos para programas federais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Questionário - Este ano, durante o período da coleta do Módulo Situação do Aluno/2020, os gestores das escolas públicas e privadas deverão responder ao formulário da “Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19 no Brasil”. O formulário tem como objetivo identificar as ações adotadas pelas escolas brasileiras, diante da necessidade de medidas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus.

Educacenso - O Educacenso é uma ferramenta web disponibilizada pelo MEC-Inep para coletar os dados do Censo Escolar. Por meio dela, é possível obter informações individualizadas de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas quanto privadas.

Os dados coletados corroboram com aprimoramento da gestão na Educação; e permitem que sejam desenvolvidas políticas educacionais capazes de modificar cenários severos no segmento. Em 2020, somente no Amazonas, foram reunidas informações individualizadas de 5.308 unidades de ensino, 1.157.298 matrículas e 52.024 docentes.

Leia mais:

Manaus promove arrecadação de materiais tecnológicos para alunos

Profissionais da Educação do AM recebem formação em tecnologias