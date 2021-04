Carro capota e complica trânsito nas zonas Sul e Leste de Manaus; veja

s agentes contaram com ajuda de outros motoristas e viraram o Kwid para o canteiro central | Foto: Divulgação

MANAUS - O capotamento de um carro, modelo Kwid, na avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus, causou transtornos para motoristas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12). As causas do acidente ainda são desconhecida para as autoridades.

Condutores das Zonas Lestes e Centro-Sul que seguiam até Complexo Viário Gilberto Mestrinho, sentido Centro, foram os mais afetados.

Leia também: Ônibus com profissionais de saúde capota na AM-010

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados por volta das 6h após um funcionário passar pelo local, mas a suspeita é que o capotamento tenha ocorrido durante a madrugada.

Equipes do IMMU conseguiram chegar na localidade por volta das 7h e passaram a controlar o fluxo de veículos. Os agentes contaram com ajuda de outros motoristas e viraram o Kwid para o canteiro central, com o objetivo de dar segurança e fluidez ao trânsito.



Até a publicação desta matéria os agentes do IMMU não haviam identificado o condutor do Kwid ou vítima do acidente. Foi constatado sangue dentro do veículo, que está registrado em nome de uma locadora e não há restrição de roubo.

