UEA e mais três escolas serão reformadas em Tapauá, no Amazonas

Governador Wilson Lima anuncia a reforma da UEA e de mais três escolas | Foto: Lucas Silva / Secom

Manaus (AM) - Obras da nova sede da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que estavam paralisadas há seis meses, no município de Tapauá (distante 448 quilômetros de Manaus), serão concluídas. A afirmação foi feita pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, durante visita ao município.

Além da instituição de ensino superior, o governador também assinou uma ordem de serviço para a revitalização de três escolas da rede pública de ensino no município.

“Vamos concluir o prédio da UEA que é um desejo antigo da população”, garantiu o governador Wilson Lima durante discurso. As obras do prédio da universidade tiveram início em 2013 e estão paralisadas há pelo menos seis anos.

Com a conclusão da unidade, os moradores de Tapauá poderão, enfim, realizar o sonho do curso superior.

Escolas

As três escolas contempladas pelo Estado, por meio da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), com o serviço de revitalização são: Escola Estadual (E.E) Marcelino Champagnat, E.E Professora Marizita e E.E Antônio Ferreira. Juntas, as unidades atendem a 2.223 estudantes do ensino fundamental e médio.

Com um investimento na ordem de R$ 540 mil, as escolas receberão serviços de pintura, reparação elétrica e na estrutura de todo o complexo escolar. As obras nas unidades deverão iniciar ainda este ano.

Entregas

No município também foram entregues 247 cartões do auxilio estadual e 50 kits de higiene infantil. | Foto: Lucas Silva / Secom

Durante a visita a Tapauá, o governador também realizou a entrega de fomentos para a população por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), do Fundo de Promoção e Erradicação da Pobreza (FPS), da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e da Defesa Civil.

Serão entregues 1.300 cestas básicas, 3 mil telhas, 620 botijas de gás de 13 kg, 3 mil litros de gasolina e 4 mil litros de diesel que serão destinados a cerca de 1.200 famílias atingidas pela enchente e em situação de vulnerabilidade social.

No município também foram entregues 247 cartões do auxilio estadual e 50 kits de higiene infantil.

Iluminação

Wilson Lima também anunciou a instalação de iluminação de LED nas vias urbanas e a revitalização do sistema viário da sede do município | Foto: Lucas Silva / Secom

Wilson Lima também anunciou a instalação de iluminação de LED nas vias urbanas e a revitalização do sistema viário da sede do município. Atualmente, o Governo do Amazonas já trabalha na construção do pavimento rígido de parte deste sistema viário.

Um investimento de R$ 4.712.002,06 e que prevê a realização de serviços de pavimentação em concreto armado em 7,78 km, contemplando 26 vias com serviços de pavimentação em concreto armado, sinalização das ruas, pintura de faixa e setas.

*Em Tempo com informações da assessoria

