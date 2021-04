Bares e restaurantes do Eldorado fecham por 15 dias após aglomerações

As fiscalizações do decreto irão continuar e em caso de local flagrado com aglomeração o estabelecimento comercial será fechado | Foto: @TodoDia7x1 / Reprodução

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou no fim da manhã desta segunda-feira (12), que bares e restaurantes situados na praça do conjunto Eldorado serão fechados por 15 dias. A medida vem após flagrante de aglomerações no local, ocorridos neste último final de semana em desrespeito às medidas contra a Covid-19.

Wilson Lima destacou que a medida é válida a partir desta segunda-feira (12), e que policiais irão ao local realizar a interdição dos estabelecimentos.

"Só voltarão a funcionar quando apresentarem um plano de distanciamento social, respeitando todos os protocolos sanitários. Não é justo que a nossa população continue sendo penalizada pela ação irresponsável de alguns. Também não é justo que estabelecimentos comerciais sejam penalizados por conta da negligência de alguns".

Wilson Lima explicou que inicialmente esses estabelecimento são fechados, mas também poderão ser multados por conta de descumprimento das medidas durante a pandemia

"Jamais quis punir quem quer que seja. Porém, chega o momento que precisamos tomar medidas enérgicas, como essa do fechamento de alguns estabelecimentos. Que isso sirva de exemplo para outros que não estão respeitando o decreto. Aproveito para pedir às pessoas que continuem denunciando festas clandestinas e esses locais que estão aglomerando"

As fiscalizações do decreto irão continuar e em caso de local flagrado com aglomeração, o estabelecimento comercial será fechado. Denúncias podem ser feitas ao número 190 da Polícia Militar do Amazonas. Além da Praça do Eldorado, repercutiu fotos que flagraram aglomerações em locais da capital.

