Distribuição de renda marca 100 dias de gestão David Almeida em Manaus

MANAUS - O balanço dos 100 dias de gestão do prefeito David Almeida, completados no último sábado (10), foi apresentado nesta segunda-feira (12), durante coletiva de imprensa realizada no auditório da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

O prefeito acompanhado de secretários municipais apresentou aos vereadores e aos manauaras, as ações tomadas, gastos e perspectivas futuras. A gestão contabiliza investimentos em diversas áreas, mesmo em meio a pandemia do novo Coronavírus.

"Nos momentos mais difíceis a Prefeitura esteve presente nas vidas das pessoas. Em pleno inverno lançamos o Programa Asfalta Manaus que vai recuperar 2 mil ruas. Temos à nossa porta o que pode ser a maior enchente de Manaus. Teremos um grande desafio pela frente. Temos que trabalhar educação e conscientização ambiental. Esses 100 primeiros dias foram exitosos pelo desafio que tivemos com menos orçamento. Somos uma das cidades com mais pessoas vacinadas contra a Covid-19. Queremos que os recursos dos cofres públicos sejam bem utilizados e aproveitados pela população", destacou Almeida.

Dentre as medidas lançadas está o Auxílio Manauara que já repassou duas parcelas de R$ 200 para 40 mil pessoas e terá pagamento de mais quatro parcelas, podendo ser prorrogado por seis meses. 230 mil alunos da rede municipal de ensino receberam o cartão " Nossa Merenda" com três parcelas de R$ 50.

"Vamos fazer a mudança que Manaus precisa, mesmo com menos recursos. Queremos transformar a saúde, educação, infraestrutura, vamos unir todas as secretarias para fazer que o povo veja que a cidade é administrada com amor e responsabilidade. Muito obrigada a Manaus que nos deu essa responsabilidade. Estamos fazendo o nosso melhor e temos muito a oferecer para nossa cidade e para o mundo", declarou o prefeito.

Outro programa implantado pela gestão municipal é o Auxílio Conectividade, com direcionamento de R$ 80 mensais a cada professor para que possam ter subsídio para internet em seus aparelhos celulares e computadores. Outra medida realizada pela Prefeitura foi a ampliação do prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Terrorial Urbano (IPTU) para 15 de abril, além da isenção de pagamento do tributo ampliada para mais de 44 mil contribuintes e os descontos, de 10 a 30%.

Investimentos

Houve a necessidade de atuação da Prefeitura de Manaus com investimentos na infraestrutura urbana, afetada em redes de drenagem em razão das chuvas. Também foram implantados em Manaus por meio do programa "Ilumina Manaus", 12 mil pontos de LED em 60 bairros da capital.

"Estaremos presentes com ações tantos em zonas periféricas quanto em zonas ribeirinhas. Todas as áreas de Manaus estão em nosso campo de visão para melhorarmos todos os serviços da Prefeitura", concluiu.

