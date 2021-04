Sucuri é encontrada dentro de ônibus da linha 450 em Manaus; veja

| Autor:

Manaus - Um caso inusitado aconteceu, no último domingo (11), em um ônibus da linha 450, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Uma cobra, aparentemente uma Sucuri, foi encontrada alojada dentro do motor do coletivo.



Pelas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que o animal é resgatado e levado para uma área de mata, após muita insistência dos homens no resgate da cobra.

Fora do Habitat





Considerado um animal semiaquático, cujo habitat abrange tanto a água de rios e a parte terrestre. Todavia, por se movimentar mais rapidamente na água, ela prefere locais alagados, como pântanos. A interferência do homem, em áreas que são ambientes próprios destes animais, pode levar a acontecimentos como este.

O que fazer nestes casos?





Diariamente, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (PAAM) tem como uma de suas políticas o resgate de animais silvestres. A ação é realizada de segunda à sexta feira, de 8h às 14h.

A população também pode recorrer as redes sociais do instituto como Facebook (@IpaamAm), Instagram (@IpaamAm), Twitter (@IpaamAm1), além do número de contato da Gerência de Fauna (GFAU) do Ipaam no número: (92): ‪2123-6739.

