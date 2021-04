Manaus realiza implantação de drenagem e recapeamento no Alvorada

A equipe da Seminf, composta por dez servidores, implantou uma rede de drenagem profunda com extensão de 30 metros | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - Os serviços básicos de infraestrutura no beco São Raimundo, localizado no bairro Alvorada I, zona Centro-Oeste da cidade, chegou à etapa final na manhã desta segunda-feira (12), com a implantação de rede de drenagem e recapeamento asfáltico, realizados pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).





A equipe da Seminf, composta por dez servidores, implantou uma rede de drenagem profunda com extensão de 30 metros, para dar vazão às águas da chuva.

Nesta última etapa, estão sendo executados os serviços de recapeamento de todo o beco, que corresponde a uma extensão de 40 metros, para possibilitar maior segurança aos moradores em dias chuvosos.

De acordo com o vice-prefeito e titular da pasta, Marcos Rotta, Manaus tem muitos problemas de alagamentos de casas construídas em localidades onde há redes de drenagem muito antigas ou inexistentes, por essa razão, a Seminf trabalha com obras preventivas e emergenciais para garantir melhores condições de vida a essas pessoas e evitar as alagações.

“Os serviços que a Seminf executa nessas localidades têm como premissa sempre as condições naturais das edificações. Nós sabemos que as pessoas não constroem casas nessas áreas porque querem, sim por necessidade. Existe muito trabalho a ser feito, e assim vamos arrumando nossa cidade”, disse Rotta.

Segundo Maria da Silva, moradora do beco, quando chove muito forte, o sofrimento dela e dos demais moradores é grande com o excesso de água, além do medo de dormir com as alagações.

“Eu moro aqui há 30 anos e sofro diariamente com tantas alagações, que nós enfrentamos. Já perdi guarda-roupas, armário e muitos outros objetos. O vice-prefeito esteve aqui e depois de anos o nosso problema está sendo resolvido”, desabafou.

