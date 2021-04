Lar Batista Janell Doyle intensifica pedidos por doações

As organizações sem fins lucrativos receberam o impacto em forma de diminuição da entrada de recursos, que em alguns casos, chegou a mais de 30% | Foto: Divulgação

Manaus - A pandemia, além dos sérios problemas de saúde causados pelo novo coronavírus, ocasionou situações paralelas que desestabilizaram a economia. As restrições ao funcionamento das empresas afetaram duramente o caixa. A baixa de recursos levou ao corte de despesas, demissões e interrupção de doações. As organizações sem fins lucrativos receberam o impacto em forma de diminuição da entrada de recursos, que em alguns casos, chegou a mais de 30%.

O Lar Batista Janell Doyle, inaugurado em 1996, sentiu o impacto da redução significativa tanto das doações de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas desde o ano passado. A entidade beneficente, filiada à Convenção Batista do Amazonas, tem lutado para conseguir o mínimo a fim de não deixar de acolher crianças e adolescentes em situação de risco e não paralisar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as famílias da comunidade do Mauazinho.

De acordo com a direção da entidade, durante a pandemia, as doações diminuíram cerca de 40%, concentradas basicamente em pessoas físicas, e que o abrigo conseguiu se manter, principalmente, graças a projeto sociais, emendas parlamentares e empresas que doaram cestas básicas e kits de higiene.

“No início da pandemia recebemos muitos pedidos de socorro e o abrigo conseguiu manter o seu trabalho ativo entregando cestas básicas e kits de higiene para a comunidade. Famílias que estavam sendo formadas foram beneficiadas com a fábrica de enxoval e outras foram abraçadas pelos serviços sócio assistenciais”, informa a diretora Magaly Araújo

Construtora manteve o auxílio

A RD Engenharia, empresa do ramo de construção e imobiliário, manteve as doações financeiras que realiza há 10 anos para o abrigo, mesmo com a ameaça que a pandemia representou para os negócios.

“No momento em que mais as crianças e jovens precisavam do nosso apoio, não era possível recuar. Continuamos ofertando os recursos porque entendemos que o amanhã se constrói hoje desde que cada um assuma a responsabilidade com o seu próximo”, posicionou-se o CEO da RD, empresário Romero Reis.

Além da ajuda financeira, a empresa colocou-se à disposição da entidade para solucionar questões relativas a sua área de atuação. “A parceria firmou-se todos esses anos através de recursos financeiros e, em vários momentos, eles nos estenderam as mãos com recursos materiais e serviços”, relembrou Magaly.

No ano passado, a construtora reformou várias estruturas do abrigo. Colocou novas calhas e telhados galvanizados. A ação, que até então seria corretiva, acabou se tornando uma reforma significativa para o conforto e segurança dos abrigados e funcionários da entidade.

“É muito importante a parte social dentro de uma empresa. Quando patrões e empregados se sensibilizam e se unem para ajudar ao próximo, todos ganham. Nós vivemos de doações, só conseguimos levar a obra adiante se tivermos apoio financeiro”, declarou Shirley Fontenelle, secretária do abrigo.

O Lar Batista Janell Doyle, que atua há 24 anos no Estado do Amazonas, funciona com quatro tipos de serviços, sendo eles:

1) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – Acolhimento de crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, incompletos, em situação de risco social;

2) SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – atendendo em média 150 famílias do bairro Mauazinho, oferecendo acompanhamento nutricional, palestras educativas, cursos e oficinas profissionalizantes, fábrica de enxoval para grávidas adolescente da comunidade, aulas de espanhol, artesanato e reforço escolar para cerca de 80 crianças;

3) REAME – Serviço de Abordagem Social – Identificação e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social como, moradia e/ou situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, ou uso abusivo de álcool e outras drogas, garantido atenção às necessidades imediatas, incluindo-as na Rede de Serviços Socioassistenciais;

4) FAMÍLIA ACOLHEDORA - É uma modalidade também conhecida como guarda subsidiada, pela qual as famílias recebem em casa crianças e adolescentes afastados da família de origem. As famílias acolhedoras são parceiras do sistema de atendimento e auxiliam na preparação para o retorno à família biológica ou para a adoção. Cada família abriga por vez, uma criança ou um adolescente exceto quando se tratam de irmãos.

A coordenação do abrigo faz um apelo à sociedade amazonense. “O trabalho ainda não acabou. Continuamos precisando de doações de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, roupas, sapatos e móveis. Estamos todos os dias nas ruas e becos realizando visitas e atendendo às necessidades imediatas das famílias. Os nossos recursos não são como o amor, eles acabam”, explicou Magaly.

Seja um doador

BRADESCO

Agência: 1999

Conta: 25467-3

Chave Pix: [email protected]

BANCO DO BRASIL

Agência: 1208-4

Conta: 67368-4

Chave Pix: 63692354000164

CNPJ 63.692354/0001-64 – LAR BATISTA JANELL DOYLE





