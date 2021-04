Aos 18 anos, manauara ganha bolsa integral em faculdade nos EUA

Lançada através das redes sociais, a campanha conta com a divulgação e o apoio dos familiares e colegas | Foto: Divulgação

Manaus - A estudante Beatriz Falcão, de 18 anos, foi aprovada para cursar graduação em Dartmouth College, uma das melhores faculdades dos Estados Unidos.

Ao passar pelo processo mais concorrido em número de candidatos da história da instituição, a manauara também foi premiada com uma bolsa que cobre 100% da anuidade da universidade.

A jovem decidiu abrir uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a cobrir despesas como a alimentação e o seguro de saúde, que, com o valor do dólar, saem altos: cerca de R$46 mil.

Lançada através das redes sociais, a campanha conta com a divulgação e o apoio dos familiares e colegas de escola. A campanha de arrecadação de recursos para ajudar a jovem a estudar nos EUA se encontra no link.

Ela espera arrecadar todo o valor até setembro deste ano, quando começam as aulas da faculdade, presencialmente, em Hanover (EUA).

Recém-formada no Colégio Militar de Manaus (CMM), a jovem sonhava em estudar fora desde cedo: já no Ensino Médio, buscava bolsas e oportunidades no exterior.

No 3º ano do Ensino Médio, ao decidir cursar graduação nos Estados Unidos, foi aprovada para dois programas de mentoria gratuitos que ofereceram orientação para o processo seletivo e custearam as provas.

Então, realizou testes de proficiência da língua inglesa e de matemática, que foram enviados para a faculdade junto com o histórico escolar.

Além das atividades extracurriculares, Beatriz também mencionou prêmios acadêmicos, como uma bolsa completa que ganhou para participar de um fórum internacional de liderança nos Estados Unidos.

Na faculdade americana, a estudante quer aproveitar a flexibilidade acadêmica e as oportunidades interdisciplinares da instituição para aprender de tudo.

Ela pretende cursar Government, graduação equivalente a governança pública e ciências políticas, além de aulas de relações internacionais, políticas públicas, educação e economia.

No futuro, ela quer usar esse conhecimento para transformar as políticas educacionais brasileiras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura doa 3 toneladas de pirarucu a instituições sociais

Manaus promove arrecadação de materiais tecnológicos para alunos