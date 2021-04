Em100 dias foram realizados 8 mutirões de infraestrutura, diz prefeito

De acordo com o prefeito, a meta é estabilizar a infraestrutura de toda a cidade durante o inverno. | Foto: Osmar Neto/Vice-Prefeito

Manaus (AM) - Nos primeiros 100 dias da nova gestão da prefeitura, oito mutirões de infraestrutura foram realizados. Eles tiveram início na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, bairro onde o prefeito David Almeida começou a sua administração, no dia 1º de janeiro, capitaneando a revitalização de diversas ruas da comunidade. As informações são da assessoria.

De acordo com o prefeito, a meta é estabilizar a infraestrutura de toda a cidade durante o inverno.

“ Esses mutirões que a Seminf realiza sempre aos finais de semana garantem infraestrutura para aqueles bairros que há anos não viam os serviços da prefeitura em suas ruas, estabilizando o máximo possível de ruas com diversos serviços por toda a cidade”, afirmou David.

Além da Colônia, também foram realizados mutirões no Coroado, conjunto Cidadão 12, Japiim, comunidade Raio de Sol, Riacho-Doce e Viver Melhor.

Ações

Em todos os pontos, foram realizados serviços de tapa-buracos, drenagem profunda, recuperação de calçadas, sarjetas e meio-fio, iluminação, desentupimento de bueiros e limpeza.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta explicou que os mutirões são realizados aos finais de semana, quando membros de todos os distritos de obras são direcionados para os locais das operações.

Ainda de acordo com a assessoria, nos primeiros 100 dias a Seminf atendeu, pelo menos, 2 mil ruas com ações de tapa-buracos, amenizando a falta de infraestrutura das ruas da capital.

