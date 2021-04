Investigador da Polícia Civil é encontrado morto em delegacia do AM

O policial trabalhava no Posto Policial de Cacau Pirêra | Foto: Reprodução

IRANDUBA - O investigador da Polícia Civil Domingos Sávio do Nascimento Alfaia, de 58 anos, foi encontrado sem vida no prédio do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, a 26 quilômetros de Manaus. Segundo as autoridades, a principal suspeita é de que o policial tenha sofrido um infarto fulminante.

Já passava das 7h da manhã, quando os servidores chegaram à sede do PPI para iniciarem o expediente, quando se deparam com a vítima sem vida. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi ao local realizar a remoção do corpo da vítima.

Apesar da principal suspeita da causa da morte ser infarto fulminante, o IML ainda não havia divulgado, até o fechamento desta matéria, o resultado do exame de necropsia.

Nota de pesar

Em nota, a PC lamentou a morte do servidor, e prestou solidariedade aos amigos e familiares do investigador Domingos. "Neste momento de luto, a PC-AM reconhece os serviços prestados em prol da instituição e se solidariza com amigos e familiares do policial", diz o comunicado.

