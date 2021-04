Vídeo: motorista morre em grave colisão entre carro e ônibus em Manaus

A perícia deve investigar as causas do acidente | Foto: Divulgação

MANAUS - O assistente técnico Ricardo Gomes Catunda, de 41 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (14), durante um grave acidente de trânsito na rua 17 do bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 1h, quando o homem perdeu o controle da direção do carro que conduzia e colidiu com um ônibus de uma empresa particular de transporte.



O veículo vítima ficou completamente destruído e a população que estava na localidade acionou o socorro médico.

Ricardo ainda chegou a ser levado ao Serviço de Pronto-Atendimento do bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia deve investigar as causas do acidente. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser conduzido pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

