Vídeo: carros colidem e causam grave acidente no bairro Praça 14

O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira | Foto: Reprodução

MANAUS - Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão entre um Fiat Pálio e uma picape Mitsubishi, na tarde desta quarta-feira (14). O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento entre as avenidas Jonathas Pedrosa e Japurá, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com as autoridades, o condutor do Fiat teria descido a avenida Japurá em alta velocidade, ignorando uma linha de contenção e acabou atingindo o veículo Mitsubishi. O impacto da batida acabou fazendo a picape capotar. Os dois veículos ficaram completamente destruídos.

Apesar da gravidade do acidente, os dois motoristas sobreviveram e foram atendidos por equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram levados a uma unidade hospitalar, mas o quadro clínico de ambos não foi divulgado.

O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

Confira:

| Autor: Divulgação

Outro acidente



Em um outro grave acidente, o assistente técnico Ricardo Gomes Catunda, de 41 anos, não teve a mesma sorte e acabou morrendo . O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14), durante um grave acidente no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Leia mais

Vídeo: motorista morre em grave colisão entre carro e ônibus em Manaus

Bairros de Manaus ficam sem energia nesta quarta (14); saiba o motivo

Em Manaus, moradores do Parque Riachuello 2 sofrem com alagações