Confira 104 vagas de emprego disponíveis em Manaus nesta quinta (15)

Amazonas - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 104 vagas de emprego para esta quinta-feira (15). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Boa comunicação, bom atendimento ao cliente, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AGENTE FUNERÁRIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Boa comunicação, bom atendimento ao cliente, domínio de vendas e rápido aprendizado, CNH categoria B, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ATENDENTE FUNERÁRIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Boa comunicação, bom atendimento ao cliente, domínio de vendas e rápido aprendizado, currículo atualizado e documentação completa.

20 VAGAS: CONSULTOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Boa comunicação, proativo, conhecimento na área de vendas, atendimento via telemarketing e atendimento presencial, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Boa comunicação, bom atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, rápido aprendizado, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: CONSULTOR VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Boa comunicação, proativo, conhecimento na área de vendas, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com produtos de pequenos a médio porte, leitura de componentes, conhecimento em todos os postos existentes na linha, conhecimento em elaboração de processos burocráticos (planilhas, relatórios de absenteísmo, manuseio de documentos), apoio a liderança, performance de treinamento, experiência em soldagem manual (ferro de solda), curso de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, capacidade de resolução de conflitos e resolução de problemas de linhas, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Que tenha conhecimento em carnes para churrasco e seus cortes, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Proativo, comprometido, comunicativo, organizado, habilitado categoria B, NR 10, NR 35, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE GUINDAUTO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH D, curso de operador de guindauto, curso NR 11, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência com vendas ativas, prospecção de clientes, atendimento e negociação de serviços, pacote office avançado, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: CRM ativo podem ser pessoas que estejam fazendo residência, desejável experiência na área como clínico geral, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área de administração e computação avançada, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH Categoria E, carteira remunerada, Mopp, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Curso Técnico e Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em mecânica, soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção elétrica, e de equipamentos de frota (Scania e Caterpillar), currículo atualizado, disponibilidade para morarem outro município, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: BORRACHEIRO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Que entenda de mecânica básica de automóvel, laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.

20 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, informática básica, laudo atualizado e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: AGENTE DE COLETA – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto;

Sem experiência.

OBS: Ter apenas a aptidão física para o cargo, laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.

06 VAGAS: MOTORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Vivência em direção de carro pesado, carretas, caminhões de coletas, curso de direção defensiva, Mopp, habilitação categoria D/E, laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.





*Com informações da assessoria

