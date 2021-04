Projeto pretende integrar novos pensionistas à Manaus Previdência

No segundo momento, será oferecido um grupo de acolhimento psicológico aos interessados | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, lança nesta quinta-feira (15) pela manhã, o projeto “Acolher”, criado com a finalidade de integrar os novos pensionistas à autarquia e prestar suporte psicológico no processo de luto vivenciado pelos familiares do servidor público municipal morto.

O evento, coordenado pelas equipes dos setores Psicossocial e de Previdência da instituição, ocorrerá pela plataforma Zoom, com a participação dos pensionistas convidados, que concluíram o processo de pensão neste primeiro trimestre do ano, além de contar com as boas-vindas da diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

O primeiro momento com os pensionistas será de acolhimento, orientação e informação, a fim de oferecer informações sobre direitos e deveres dos segurados.

No segundo momento, será oferecido um grupo de acolhimento psicológico aos interessados, com duração de dois meses, no qual serão trabalhadas questões relativas ao luto.

O projeto "Acolher" será realizado de forma trimestral. Para essa primeira turma, foram convidados os 50 pensionistas que tiveram o seu benefício concedido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

