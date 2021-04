Caic Ana Braga vai ser reformado e terá serviços ampliados

MANAUS - O Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Ana Maria dos Santos Pereira Braga, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, será a primeira da rede no formato Caic+, que vai oferecer atendimento de média complexidade como parte do projeto Criança Amazonas, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A informação foi divulgada pelo governador Wilson Lima nesta quinta-feira (15). As obras no local seguem em andamento.

“Nós continuamos trabalhando nesse processo de reformulação da saúde. Apesar da gente ter tido uma situação bem difícil em razão da pandemia, e ainda não ter se livrado dela, continuamos também atentos a outras questões, a outras especialidades e a outras faixas etárias. Ela é fundamental porque, no momento em que há uma ausência da atenção básica, isso acaba sobrecarregando a média e a alta complexidade. Então o Estado tem trabalhado desde a base até a alta complexidade”, destacou o governador.

Quando for reinaugurado, com previsão para maio deste ano, o Caic+ Ana Braga terá nova configuração, passando a atender pacientes abaixo de 18 anos, com serviços de média complexidade, oferecendo atenção ambulatorial pediátrica especializada em neurologia, nutrologia, ortopedia, pneumologia e psiquiatria, mantendo o serviço de pediatria geral. O novo formato é parte do projeto Criança Amazonas, que integra o Programa Saúde Amazonas no eixo de reorganização da rede de assistência ambulatorial.

De acordo com a SES-AM, também serão oferecidos serviços de apoio diagnóstico em pneumologia; triagem neonatal; apoio terapêutico multidisciplinar em nutrição; fisioterapia; psicologia; e terapia ocupacional com ênfase na estimulação precoce e reabilitação neuromotora para crianças e adolescentes com sequelas neurológicas; além dos exames de eletroencefalograma, espirometria e eletrocardiograma.

O projeto Criança Amazonas contempla, ainda, a revitalização e reorganização da assistência dos Caics Alberto Carreira, Dra. Maria Helena de Freitas Góes, Dr. Afrânio Soares e Dra Josephina de Mello, localizados em regiões estratégicas da capital. A rede estadual de saúde conta com 11 Caics. Cinco estão em funcionamento, três em reforma, e três passarão por manutenção para serem reabertos.

Com a implantação da atenção ambulatorial especializada nas cinco unidades, serão ofertadas na rede aproximadamente 11.920 consultas especializadas por mês, favorecendo a redução gradativa e finalização das filas de espera para atendimento em subespecialidades pediátricas, além de apoio diagnóstico e terapêutico com ênfase em reabilitação neuromotora no Caic Ana Braga.

Reforma

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), as obras no Caic Ana Braga alcançaram o percentual de 70% de execução, com previsão de término para maio deste ano.

O investimento é de R$ 326.109,21 para reformas nos consultórios médicos, recepção, banheiros, estacionamento, nova cobertura, novos sistemas de climatização e iluminação.

*Com informações da assessoria