Pacote de obras é anunciado para melhoria do trânsito em Manaus

MANAUS - Um pacote com 16 novas obras estruturais nas principais vias da cidade foi anunciado nesta quinta-feira (15) para melhorar o trânsito em Manaus, que cada vez mais tem se tornado caótico. O anúncio do pacote de obras foi realizado pelo prefeito David Almeida, durante a cerimônia de entrega de 42 novos ônibus, nesta quinta-feira (15).

Segundo o chefe do Executivo municipal, entre as ações planejadas estão a construção de uma passagem de nível próxima à Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, e o alargamento da avenida Djalma Batista, a partir do trecho da Universidade Paulista (Unip) até o terminal rodoviário.

“Não podemos continuar convivendo com esse grave problema que temos, que é o trânsito. Por isso, devemos agir com todo conhecimento que temos e tecnologia à disposição, para encontrarmos soluções para esse gargalo que enfrentamos. Vamos realizar 16 grandes obras, que darão uma maior fluidez ao trânsito da nossa cidade”, garantiu Almeida.

Quais serão as obras?

As obras são a intervenção na rotatória do Produtor;

interligação avenida Brasil com avenida Coronel Teixeira;

interligação da avenida Djalma Batista com avenida João Valério com rua Pará;

intervenção da avenida Djalma Batista (trecho entre a Universidade Paulista e o terminal rodoviário); intervenção no complexo viário Gilberto Mestrinho com avenida Rodrigo Otávio;

interligação da avenida Efigênio Sales com avenida Governador José Lindoso;

interligação avenida André Araujo com avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho com rua Salvador; interligação rua Salvador com avenida Mário Ypiranga Monteiro;

interligação rua Salvador com avenida Maceió;

implantação de estações de transferência; reformas de plataformas e de passarelas.

Prominf Manaus



Todas as obras fazem parte do Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana e Tecnológica (Prominf/Manaus), enviado pela prefeitura para a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A mensagem do Executivo solicita a aprovação do projeto de lei, que autoriza a cidade solicitar um empréstimo na ordem de R$ 470 milhões. “Serão grandes obras, sendo quatro por ano de mandato, e eu tenho uma mensagem na Câmara Municipal em que peço a autorização para contrairmos esse empréstimo para essas obras estruturantes na cidade de Manaus”, enfatizou o prefeito.

David Almeida revelou que as obras foram definidas após estudo realizado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e são consideradas como prioritárias da administração.

