Ajustes no decreto muda horários de shoppings e academias no AM; veja

MANAUS - Novas medidas de circulação no Amazonas foram anunciadas em transmissão ao vivo, realizada nesta sexta-feira (16), pelo governador Wilson Lima. O comércio em geral terá o horário ampliado, com limite de 50% de ocupação, a partir de segunda-feira (19), com validade de 15 dias.

Os supermercados passam a funcionar de 6h às 22h, com a recomendação de entrada de apenas uma pessoa por núcleo familiar. As lojas em geral, de 8h às 19h. Os postos de gasolina passam a funcionar das 6h às 22h.

As lan houses operam das 8h às 17h. Shoppings funcionarão de 10h às 22h de segunda a sábado. Aos domingos o horário será de 11h às 17h.

Academias e esportes de todas as modalidades só podem funcionar com aulas individuais, com funcionamento de segunda a sábado, de 6h às 21h. A prática de esporte coletiva só será permitida ao ar livre, sem público.

“Vamos fazer com que empregos sejam mantidos e que as pessoas tenham renda, mas não significa que estamos livre da pandemia ou podemos relaxar”, disse o governador.



As autoridades também apresentaram uma atualização sobre a situação epidemiológica no Amazonas.

