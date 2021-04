Buracos e escuridão causam acidentes na estrada da Ponte Rio Negro

Carro do motorista quase capota ao desviar de buraco. Casal parou para prestar socorro | Foto: Carlos Araújo

Manaus - Buracos e problemas com falta de iluminação tem sido reclamações constantes de quem faz a travessia Manaus/Iranduba pela ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como Ponte Rio Negro. A equipe do Portal EM TEMPO esteve no local, na quarta-feira (14), e flagrou um carro caindo em um dos buracos da via.

Reclamações

Quem sofreu o acidente e teve o pneu do carro furado, no momento que a equipe de reportagem esteve no local, foi o comerciante Lindon Jhonson, de 36 anos. Ele conta que o mesmo casal parou para lhe prestar socorro, pois quase sofre um acidente, quando transportava mercadorias para seu marcadinho, localizado no km 08 da rodovia, na comunidade Nova Manaus.

"Eu fui me defender do buraco, mas caí nele e quase capoto e vinha com o carro carregado à ponto de descer o barranco. Desviei do buraco para não frear e prejudicar o veículo que vinha atrás. Graças a Deus, não aconteceu o pior. Eu vou pra Manaus, praticamente, todos os dias no 'fuxico' comprar mercadoria", explica.

Outro motorista que passa pelo local todos os dias e sofre com a situação dos buracos é o autônomo Rodney Senna, 40 anos. Segundo ele, os buracos são propícios para acidentes.

“Enfrentamos um risco enorme com esses buracos e a com a falta iluminação. Já não aguentamos mais passar por isso. Eu e minha esposa passamos por esse local diariamente", disse.

A dona de casa, Renata Senna, de 32 anos, esposa de Rodney, fala que os pneus do carro do casal vivem estourando devido as condições da rodovia. "Sempre acontece isso conosco. Faz tempo que a situação está desse jeito, se fala que vai resolver, vai resolver, e, no final, nada é resolvido. O aro do nosso veículo vive empenado", desabafa.

Governo fala sobre a manutenção

A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), para saber sobre os reparos programados pelo Governo do Estado para o primeiro trimestre deste ano como a iluminação pública e cênica do local.

Por meio de nota, a pasta informou que “os serviços de manutenção da via são realizados periodicamente, mas, por conta do período de chuva, os serviços ficam prejudicados. Já a manutenção da iluminação permanece sendo executada, com data de entrega para junho deste ano”.

Lâmpadas de LED e Para raios

Vale ressaltar que os reparos na ponte estavam previstos para serem concluídos no primeiro trimestre deste ano. O valor é estimado em 4,6 milhões, como divulgado pelo Governo do Amazonas, e inclui trocas de todas as lâmpadas por LED e trocas de luminárias que fazem iluminação cênica no local, além da troca dos cabos alimentadores de energia e do cabeamento de SPDA (o Serviço de Proteção Contra Descargas Aéreas).

Condições de iluminação são precárias à noite. | Foto: Carlos Araújo

Veja vídeo em que motorista desabafa:

Acompanhe a reportagem feita no local

