Homem aposta R$ 20 para pular e desaparece em igarapé de Manaus

| Foto: Ayrton Senna Gazel

MANAUS - Uma brincadeira entre amigos terminou com o desaparecimento de um homem identificado como Celso de Oliveira Gomes, de 39 anos, na manhã desta sexta-feira (16). Segundo a polícia, ele teria pulado de uma ponte sobre o igarapé do Franco, na avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus, em troca de R$20 reais, após ter sido desafiado por dois colegas.

De acordo com relatos de testemunhas à 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Celso teria passado a noite inteira consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes. E, por volta das 7h, o rapaz recebeu o desafio dos amigos, que ainda não foram identificados.

O rapaz chegou a saltar três vezes e voltou à ponte, mas após ter pulado pela quarta vez, o corpo de Celso de Oliveira não emergiu sobre a superfície do igarapé.

Corpo sumiu no igarapé do Franco, na avenida Brasil | Foto: Ayrton Senna Gazel

Enquanto conversava com a equipe do EM TEMPO , a irmã de Celso, que preferiu não se identificar, olhava atentamente para o igarapé na esperança de um sinal que indicasse o ponto onde o corpo do irmão pudesse estar.

"Mesmo tendo dois filhos, ele quase não ia para casa, preferia dormir pela rua, do que voltar para a casa. Nós só fomos avisados sobre o desaparecimento dele por volta das 11h, algumas pessoas falaram que ele se jogou de cabeça na água, outras falam que ele caiu de barriga na água, não sabemos ao certo", disse ela, com a voz embargada.

A vítima foi identificada como Celso de Oliveira Gomes | Foto: Reprodução

Reflexiva, ela continuou. "A minha família lutou tanto para ele sair dessa vida e olha só o que ocorreu. A nossa mãe tem mais de 70 anos, já tem vários problemas de saúde e passou mal quando soube o que havia acontecido com ele", explicou.

Buscas

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) iniciou os trabalhos de buscas pelo corpo do rapaz por volta das 14h desta sexta. Conforme o tenente-coronel do CBAM, José Monteiro, o lixo e a lama dificultam o trabalho da equipe da corporação.

As buscas iniciaram na tarde desta sexta | Foto: Ayrton Senna Gazel

"É um igarapé muito poluído, então há várias possibilidades, o corpo dele pode estar engatado em algum objeto, ou ele bateu a cabeça e desmaiou, ainda não há como saber. Nós iremos continuar as buscas enquanto houver visibilidades e caso ele não seja encontrado amanhã, nós retornaremos os trabalhos amanhã", explicou o tenente-coronel.

Leia mais

Buracos e escuridão causam acidentes na estrada da Ponte Rio Negro

Viatura colide contra dois carros durante perseguição em Manaus; veja

Estudante manauara se retrata por posts racistas contra João do BBB 21