Aposta de R$ 20: corpo de homem é encontrado em igarapé de Manaus

Manaus - O corpo do homem que apostou R$ 20 com amigos para pular de uma ponte sobre o igarapé do Franco, na Avenida Brasil, na manhã de sexta-feira (16), foi encontrado na madrugada deste sábado (17), nas proximidades do Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

O homem foi identificado como Selso de Oliveira Gomes, de 40 anos. O corpo foi encontrado, por volta das 4h, por uma sobrinha da vítima.

"A família continuou procurando pelo corpo de Celso, após os bombeiros interromperem as buscas. O corpo estava boiando no igarapé do bairro Santo Antônio. Os familiares acionaram a Polícia Militar”, informou um policial militar.

De acordo com relatos de testemunhas à 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Celso teria passado a noite de quinta e madrugada de sexta-feira consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes. E, por volta das 7h, foi desafiado por dois colegas a pular do igarapé.

O rapaz, segundo testemunhas, chegou a saltar três vezes e voltou à ponte, mas após ter pulado pela quarta vez, o corpo de Celso de Oliveira não emergiu sobre a superfície do igarapé.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações se homens que estavam com Selso, no momento que ele pulou da ponte, foram localizados.

