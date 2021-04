Casas são evacuadas após vazamento de combustível em Itacoatiara

| Foto: Reprodução

Itacoatiara (AM) - Itacoatiara (AM) - Um vazamento em um tanque de gasolina de um posto de combustível, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus), liberou um gás inflamável que se espalhou pela cidade, na manhã deste sábado (17), deixando os moradores assustados.

Moradores dos arredores do posto foram avisados e tiveram que deixar suas casas por conta do material. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu a ocorrência, contendo o avanço do gás para outros bairros da cidade.

De acordo com os moradores, um tanque de combustível transbordou após uma mangueira romper e liberar o gás e a gasolina. Os funcionários do posto saíram correndo para avisar a população do risco.

No início, a população achou que era um incêndio, em razão da fumaça, que foi causada por um dos gases liberados pela gasolina que vazou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que as equipes estão no local para realizar o isolamento e retirada das famílias da região.

"A empresa realizava abastecimento em um dos tanques quando aconteceu o derramamento de combustível. A equipe do CBMAM, PM, Meio Ambiente e Defesa Civil", informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme os bombeiros, a empresa possui barreira de contenção, que foi usada para não deixar o combustível se espalhar. "O Corpo de Bombeiros Militar permanece no local realizando o isolamento e retirada das famílias das proximidades até que o risco seja amenizado", finaliza a nota dos bombeiros.

