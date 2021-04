Carreta com container tomba e complica trânsito na Zona Sul de Manaus

Carreta tombou no momento em que o motorista fazia a curva | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

MANAUS - Uma carreta com container tombou na manhã desta segunda-feira (19), na avenida Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. Motoristas que passaram pela localidade enfrentaram dificuldades no trânsito.

Conforme testemunhas, a carreta tombou no momento em que o motorista fazia a curva para seguir até a entrada de um porto de cargas localizado nas proximidades.

"O motorista ficou muito assustado, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele, apenas danos materiais. Ele não precisou receber atendimento médico e segundo a empresa no contêiner haviam bobinas de alumínio e ferro", contou um funcionário da empresa proprietária da carga.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local e no entorno da via desviando o fluxo de veículos e auxiliando motorista.

A perícia da empresa deve apontar as causas do acidente.

