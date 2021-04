Barras de ferro caem de caminhão e esmaga homem em Manaus

MANAUS - O funcionário de uma empresa de eletroeletrônicos, localizada na avenida Ministro João Gonçalves Araújo, no bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus, morreu na tarde desta segunda-feira (19), após ser esmagado por barras de ferro.

Testemunhas relataram que a vítima estava trabalhando quando barras de ferro caíram de um caminhão e atingiram a vítima.

O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

Na portaria da empresa, não foi informado o nome da vítima, nem o setor onde ela trabalhava.

O corpo foi removido do local e será levado à sede do IML para passar por exame necroscópico.

As causas do acidente serão investigadas.

Leia Mais