Distribuição de produtos do programa Leite do Meu Filho é normalizada

O produto faz parte do “Programa Leite do Meu Filho” | Foto: João Viana / Semcom

MANAUS - A entrega do composto lácteo “Leite Ninho fases 3+”, destinado a crianças de três a quatro anos e 11 meses de idade, que precisou ser temporariamente interrompida no mês de março, foi retomada nesta segunda-feira (19).

O produto faz parte do “Programa Leite do Meu Filho”, da Prefeitura de Manaus, que tem como objetivo reforçar a alimentação de crianças em situação de vulnerabilidade.

A entrega desse item foi suspensa em março por conta de problemas administrativos agravados pela pandemia da Covid-19.

Gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o programa representa um importante apoio para suprir a carência alimentar das crianças que integram famílias sem condições de oferecer uma alimentação adequada para o desenvolvimento infantil.

“Essa iniciativa tem um impacto social significativo na vida de muitas famílias, por isso o prefeito David Almeida, que é muito sensível a essa situação, colocou a regularização como prioritária”, destacou a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe.

O responsável pela Central de Atendimento do “Programa Leite do Meu Filho” do Shopping Phelippe Daou, Arlen Nascimento, explicou que a regularização para a faixa etária de crianças de três até quatro anos e 11 meses de idade, compreende a entrega retroativa desse composto lácteo especificamente, que prossegue até o fim deste mês nas centrais de atendimento do programa.

O responsável pela criança, geralmente a mãe, que for a uma das duas centrais de entrega, receberá quatro latas referentes ao mês de março e mais quatro latas relativas ao mês de abril, totalizando oito unidades.

“Esta é uma entrega excepcional para regularizar a situação do leite Ninho 3+. Mas a partir de maio o programa já estará normalizado e a mãe da criança receberá quatro latas mensais. Para evitar aglomerações e riscos à saúde, pedimos que os responsáveis verifiquem no site da Semsa, a data agendada para receber o leite”, frisou.

Nesta segunda-feira, o primeiro compromisso da dona de casa, Jéssica Lindalva Santos, foi ir à central do Programa de Nutrição Infantil (CAPNI) do Shopping Phelippe Daou, na zona Norte de Manaus, onde recebeu oito latas do Ninho fases 3+.

“Isso significa muito pra mim. O leite tá caro e o meu filho precisa muito. Quando o avô dele viu na TV que a gente já podia vir buscar, eu não perdi tempo e vim logo”, acentuou.

Suelen Ferreira, que também é dona de casa, disse que o apoio do programa faz muita diferença na vida da família dela, pois, alimenta as crianças, ajudando na nutrição dos pequenos.

“Eu fiquei sabendo que ia normalizar quando vi a entrevista do prefeito David Almeida. Hoje já peguei as oito latas e isso é muito bom. Veio em boa hora”, frisou.

Beneficiados

Os responsáveis pelas crianças devem consultar no link https://bit.ly/3adzGgQ, a data programada para receber os produtos.

Atualmente o programa de Nutrição Infantil “Leite do Meu Filho” beneficia 13.139 crianças de até quatro anos e 11 meses de idade, sendo 61 beneficiárias de zero a seis meses, que recebem o Nestogeno 1; 4.889 de seis meses a menores de três anos, que consomem o composto lácteo Nestogeno 2; e 8.189 crianças de três anos a menores de cinco anos que recebem o leite Ninho fases 3+.

A previsão é que nos próximos dez dias sejam entregues 16.378 kits com quatro latas de leite cada, em um total de 65.512 latas de leite Ninho 3+, de acordo com o agendamento que está sendo feito pela Semsa.

Atendimento

A entrega dos produtos do “Leite do Meu Filho” às famílias das crianças beneficiárias é feita nas centrais de atendimento do programa, que funcionam no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, 2.985, bairro Cidade Nova, zona Norte; e na rua Comandante Paulo Lasmar, s/nº, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona Oeste de Manaus no horário das 8h às 16h30.

Os demais produtos que integram o programa como o Nestogeno 1, para crianças de zero a seis meses, e Nestogeno 2, para as que estão na faixa etária de seis meses a três anos, seguem sendo fornecidos normalmente nas centrais de atendimento.

