Municípios do Amazonas avançam vacinação contra a Covid-19

O Vacinômetro do Amazonas apresenta o aumento de cobertura vacinal dos 20 municípios que estão sendo acompanhados | Foto: divulgação





MANAUS - Os municípios do Amazonas apresentaram avanços na cobertura vacinal, conforme dados do vacinómetro, desta segunda-feira (19). As equipes técnicas acompanham, com reuniões virtuais e visitas técnicas, desde a última terça-feira (13), 20 municípios com as mais baixas coberturas vacinais no estado. Desses, 19 apresentaram aumento do quantitativo de primeiras doses aplicadas contra Covid-19, nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS).



De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, as equipes técnicas estão analisando as dificuldades enfrentadas de cada município para alcançar a meta de vacinação. “Estamos realizando acompanhamento diário, de forma remota, desses municípios, além da realização de visitas técnicas junto às secretarias municipais de saúde para o apoio necessário”, afirmou.

Fase 4 - vacinação

Cristiano acrescentou, ainda, que o Amazonas está na Fase 4 da campanha de vacinação, que é considerada a mais complexa e mais desafiadora, devido à inclusão do grupo de algumas pessoas que vivem em áreas remotas, de povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. “O estado dispõe da maior quantidade de pessoas inseridas nesse grupo que está em locais remotos e de difícil acesso, o que exige maior tempo de vacinação”, ressaltou.

Até esta segunda-feira (20), as equipes técnicas já percorreram Iranduba, Manaquiri e Manicoré para acompanhar a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Aos 20 municípios acompanhados, foram acrescentados Novo Airão, Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira, que também foram acompanhados localmente.

Estão previstas viagens, ainda esta semana, a Caapiranga, Codajás, Beruri, Careiro da Várzea, Nhamundá e Coari. O trabalho de acompanhamento inclui, também, Anamã, Barreirinha, Barcelos, Boca do Acre, Boa Vista do Ramos, Ipixuna, Nova Olinda do Norte, Pauini, Tapauá, Uarini e Urucurituba.

Em Manaus, o Governo do Amazonas cedeu cerca de 30 profissionais para compor a equipe de vacinadores da Prefeitura da capital, com o objetivo de acelerar a aplicação de doses dos imunizantes contra a Covid-19. Em janeiro, a SES-AM já havia cedido outros 16 profissionais para apoiar o trabalho de imunização.

Desempenho

O Vacinômetro do Amazonas apresenta o aumento de cobertura vacinal dos 20 municípios que estão sendo acompanhados pela ação conjunta da FVS-AM e SES-AM.

Segue desempenho atualizado dessas cidades: Codajás (48,9%), Tapauá (48,5%), Anamã (47,7%), Manicoré (47%), Careiro da Várzea (46,4%), Urucurituba (43,6%), Nhamundá (41%), Pauini (39,2%), Uarini (39,2%), Boca do Acre (38,4%), Beruri (37,2%), Barreirinha (37%), Coari (35,4%), Ipixuna (34,6%), Caapiranga (34,2%), Nova Olinda do Norte (33,3%), Manaquiri (30,7%), Barcelos (30%) e Boa Vista do Ramos (28,6%).

A cobertura vacinal de todos os 62 municípios do estado está divulgada no Vacinômetro do estado, atualizado diariamente e disponível em https://bit.ly/3v3GC88.

Suporte

A operacionalização da de vacinação contra a Covid-19 no estado conta com o suporte, também, da FVS-AM no fornecimento de insumos para a realização da campanha, como seringas, agulhas e caixas de transporte dos imunizantes distribuídos aos municípios. A FVS-AM antecipou a distribuição de 20 barcos e 25 motocicletas a 36 municípios para auxiliar na vacinação.

Distribuição

Até esta segunda-feira (19/04), o Amazonas recebeu 1.414.620 doses de vacina contra a Covid-19. Esse montante já inclui a última remessa de vacinas, recebida na sexta-feira (16/04), com um total de 182.650 doses dos imunizantes CoronaVac e AstraZeneca.

Do total de doses recebidas, 1.223.770 foram doses entregues e 181.249 doses a serem entregues. As demais 7.351 são de reserva técnica da FVS-AM.

Referência

A FVS-AM é responsável pela vigilância em saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-AM: (92) 3182-8550 e 3182-8551. Contato telefônico do PNI/FVS-AM: (92) 2129-2500 e 2129-2502.

*Com informações da assessoria