Frota de ônibus com mil veículos já circula em Manaus

O reforço é resultado das primeiras pesquisas realizadas pelo IMMU | Foto: Divulgação

Manaus - A partir da próxima quinta-feira (22), a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), reforçará as linhas de ônibus no combate às aglomerações nos coletivos urbanos. A quantidade de veículos à disposição dos usuários será de 990 carros em operação e mais 100 ônibus de apoio, que atuarão, principalmente, nos horários de pico da operação diária dos coletivos urbanos. O aumento na frota irá atender, especialmente, a zona Leste.



O reforço é resultado das primeiras pesquisas realizadas pelo IMMU, que mostraram as linhas com maior movimento de passageiros, e as medidas foram definidas em reunião realizada nesta segunda-feira, 19, na sede da autarquia municipal, na Cachoeirinha, zona Sul, entre o diretor-presidente do instituto, Paulo Henrique Martins, e representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

De acordo com Paulo Henrique Martins, é compromisso do prefeito David Almeida trabalhar para oferecer o melhor serviço possível à população, no que diz respeito ao transporte urbano. “Sabemos que o desafio é enorme, pois a meta da prefeitura é trocar 80% da frota até o fim da gestão. Com a inclusão desses novos ônibus, estamos dando o primeiro passo para alcançar esse objetivo”, destacou.

Novas linhas

Outra medida adotada, a partir de quinta-feira, será a circulação de novas linhas, criadas para atender a zona Leste. São elas: 097-Jorge Teixeira/Grande Vitória/Grande Circular; 098-Jorge Teixeira/ Grande Circular/ Grande Vitória; e 654-T4/Mutirão/via José Romão/Aleixo/Centro.

O diretor do Sinetram, César Tadeu, também se mostrou muito otimista com o aumento da frota. “Serão três novas linhas que irão atender a cidade como um todo, especialmente a zona Leste. Teremos um aumento significativo de carros em circulação, que levará a frota a 990 veículos”, observou.

Reforço

As novas linhas fazem parte de um conjunto de iniciativas do IMMU, para evitar aglomerações. No último dia 12, nove linhas de ônibus do transporte público da capital ganharam reforço na frota, para evitar aglomerações de usuários. A medida, adotada pela Prefeitura de Manaus, teve como base informações de pesquisa realizada por funcionários do IMMU, que verificaram a lotação de linhas em diversos pontos da cidade no horário de pico de passageiros.

Ganharam reforço as linhas 678, 676, 600, 560, 449, 448, 034, 013 e 010, que também tiveram aumento no número de viagens realizadas. Outras linhas da capital já estão sendo avaliadas pelo IMMU, o que, além de evitar que as pessoas se aglomerem nos ônibus, irá reforçar a fiscalização do uso de máscara dentro dos veículos.

Leia mais:

Sucuri é encontrada dentro de ônibus da linha 450 em Manaus

Linhas de ônibus em Manaus terão reforço para evitar aglomeração