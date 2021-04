Filha de 2 anos de vereador de Parintins morre afogada em piscina

Isadora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista | Foto: Divulgação

PARINTINS - A pequena Isadora Tupinambá, de apenas 2 anos, filha do vereador de Parintins e ex-presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, morreu afogada na tarde de segunda-feira (19), após cair na piscina da casa da família no município, a 369 quilômetros de Manaus.



Segundo as autoridades, a criança ainda chegou a ser socorrida e levada para o hospital de Parintins, mas acabou chegando sem vida. Babá estava em reunião parlamentar quando recebeu a notícia e foi até a unidade de saúde.

A pequena Isadora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), notícia que fez com que o mandato de Babá tivesse uma luta por atendimento adequado aos autistas no município.

A notícia da morte de Isadora causou comoção nos parintinenses que prestaram condolências à Babá e a mãe de Isadora, Bruna Teixeira.

O Boi Bumbá Caprichoso por meio de nota prestou solidariedade ao vereador.

"A Nação Caprichoso presta condolências ao ex-presidente Babá Tupinambá nesse momento tão difícil de dor e sofrimento. Que Deus possa consolar todos os familiares e conduzir a pequena Isadora à morada celestial para que ela se torne uma brilhante estrela na imensidão do céu azul", disse a nota oficial.

