PCDs recebem cadeira de rodas e passe legal no Amazonas

O requerimento de cadeiras de rodas e do Passe Legal pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Núcleo PcD da Sejusc, | Foto: Divulgação/ Sejusc

MANAUS - Uma nova entrega de cadeiras de rodas e de carteiras do Passe Legal foi realizada, nesta terça-feira (20), pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), na sede do Núcleo da Pessoa com Deficiência (PcD) da pasta, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.



De acordo com a assessoria, foram entregues dez cadeiras, entre universais, posturais e dinâmicas, além de um carrinho para uma criança espástica, com bastante rigidez e sem controle cervical postural.

Foram ainda disponibilizadas dez carteiras do Passe Legal, documento que facilita a identificação de PcDs e garante o benefício de duas vagas gratuitas no veículo e/ou à meia-passagem (caso as vagas destinadas às PcDs já estejam ocupadas) no transporte rodoviário intermunicipal.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, explicou que a remessa de carteiras e do Passe Legal mostra o comprometimento com as PcDs. “Precisamos inserir, dar acessibilidade e condições para as pessoas com deficiência. E isso ocorre por meio das cadeiras de rodas e também pelo Passe Legal. É uma demonstração de cidadania e de responsabilidade do governo”, garante a gestora.

Como conseguir cadeira de rodas no Amazonas



O requerimento de cadeiras de rodas e do Passe Legal pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Núcleo PcD da Sejusc, na rua Salvador, 456, Adrianópolis.

O formulário para solicitação do Passe Legal pode ser retirado no próprio atendimento no Núcleo PcD.

Já as cadeiras de rodas são solicitadas no setor de análise social. Lá, o beneficiário ou responsável deve apresentar todos os documentos em cópia: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico.

Em seguida, acontece o processo de medição, que consiste em uma vistoria das medidas do solicitante. O procedimento define qual tipo de cadeira será disponibilizada. O setor de benefício trabalha com quatro tipos de cadeiras: posturais, universais, monobloco e a dinâmica infantil.

*Com informações da assessoria