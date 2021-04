Veja funcionamento dos serviços em Manaus no Feriado de Tiradentes

Todos os serviços da Semsa voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira, 22. | Foto: Márcio James/Arquivo – Semcom e Mário Oliveira/Arquivo Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus divulga os horários de funcionamento dos serviços essenciais para esta quarta-feira, 21/4, feriado nacional de Tiradentes.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) manterá o funcionamento dos serviços da maternidade Moura Tapajóz, na Compensa, zona Oeste, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192 Manaus, que operam em sistema de plantão. Neste feriado, os postos de vacinação contra a Covid-19 estarão atendendo das 9h às 16h, com exceção do ponto que funciona no balneário do Serviço Social do Comércio (Sesc-AM), no Planalto, zona Oeste.

Todos os serviços da Semsa voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira, 22.

Comércio

Semacc

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa sobre os horários de funcionamento das galerias populares, Centro; shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste; e o mercado municipal Adolpho Lisboa, Centro, no feriado nacional.

Galerias e Shopping Phelippe Daou

As galerias Espírito Santo e dos Remédios funcionarão de 8h às 14h, nesta quarta-feira, 21. Já o shopping Phelippe Daou, ficará com as portas abertas no horário das 8h às 18h.

Mercado e Feiras

O mercado municipal Adolpho Lisboa vai funcionar das 6h às 12h. As feiras abastecedoras receberão o público das 4h às 16h (Manaus Moderna, Panair, feira da Banana e do Produtor).

Limpeza

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem nesta quarta-feira, 21, em regime de redução de 30% nas atividades de coleta domiciliar.

Já os serviços de capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem em regime normal, com varrição nas principais avenidas e centro de Manaus.

*Em Tempo com informações da assessoria

